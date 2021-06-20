رئيس الحكومة الليبية يعلن إعادة فتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت" اليوم

طرابلس- (د ب أ):

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إعادة فتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت" اليوم الأحد بعد إغلاق استمر عامين .

وقال الدبيبة ،في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

وأضاف :"تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي ، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

بدوره ، أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت-الجفرة عبد الهادي دراه أنه سيتم فتح الطريق الساحلي "مصراتة-سرت" اليوم بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية لرفع المعاناة عن المواطنين.

وقال دراه ، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" إن الاتفاق جاء بعد عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة وآمر غرفة عمليات سرت-الجفرة بحضور قادة بركان الغضب وآمري المحاور والمجلس البلدي ومجلس الأعيان بمصراتة.

وأشار إلى أنه تم إعطاء مهلة للطرف الثاني لسحب المرتزقة الروس الذين يتمركزون في مدينة سرت ومطارها وقاعدة الجفرة الجوية، فيما لم يكشف عن مدة فتح الطريق المغلق منذ 2019.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2020، نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم إلى الآن.