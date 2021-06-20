Masrawy logo white

مسؤول طبي:الهند قد تشهد موجة تفش ثالثة لكورونا في حال عدم اتباع السلوك الملائم

11:26 ص الأحد 20 يونيو 2021
مسؤول طبي:الهند قد تشهد موجة تفش ثالثة لكورونا في حال عدم اتباع السلوك الملائم

الهند

نيودلهي- (د ب ا):

حذر رانديب جوليريا رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية من أنه في حال عدم اتباع السلوك الملائم لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، ستشهد البلاد موجة تفش ثالثة للفيروس خلال الستة إلى الثمانية أسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن جوليريا القول إنه حتى يتم تطعيم عدد مناسب ضد فيروس كورونا، يجب اتباع السلوك الملائم لمواجهة الفيروس، مشددا على الحاجة لرقابة صارمة وتطبيق إجراءات إغلاق محددة في حالة ارتفاع حالات الاصابة.

وأكد جوليريا إلى أنه حتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن الأطفال سوف يكونون أكثر تضررا من موجة التفشي المقبلة.

وكان علماء الأوبئة بالهند قد أشاروا في وقت سابق إلى أن حدوث موجة تفش ثالثة للفيروس أمر لا مفر منه، ومن المرجح أن تبدأ في أسبتمبر أو اكتوبر المقبلين.

الهند فيروس كورونا معهد عموم الهند للعلوم الطبية

الخبر التالى:

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم زيارة رسمية للولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا