اليابان ترصد أول إصابة بفيروس كورونا بين أحد أعضاء فريق أوغندا الأوليمبي

طوكيو - (أ ش أ):

ثبتت إصابة أحد أعضاء الفريق الأولمبي الأوغندي بفيروس كورونا لدى وصوله اليابان ومنعته السلطات من دخول البلاد، في أول إصابة ترصدها الحكومة اليابانية بين الرياضيين الذين وصلوا للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو، وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون في اليابان اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن عضو الفريق، الذي ثبتت إصابته بعد وصوله إلى مطار ناريتا خارج العاصمة طوكيو مساء أمس، كان جزءًا من مجموعة من تسعة أعضاء من الرياضيين الأوغنديين المتنافسين في الملاكمة ورفع الأثقال والسباحة والمدربين. وتوجه الأعضاء الثمانية الآخرون بالحافلة إلى بلدة إيزوميسانو المضيفة لهم في مقاطعة أوساكا غرب اليابان اليوم الأحد.

يشار إلى أن فريق أوغندا هو المجموعة الثانية من الرياضيين الذين يصلون إلى اليابان للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو بعد فريق الكرة اللينة للسيدات الأسترالي، الذي وصل إلى اليابان في معسكر ما قبل الأولمبياد في الأول من يونيو.

وأكد ممثل البلدة المضيفة في اليابان تطعيم جميع أعضاء وفد أوغندا بالكامل ضد فيروس كورونا.