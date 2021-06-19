Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي: اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني تجتمع غدًا

09:00 م السبت 19 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي: اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني تجتمع غدًا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني تخطط لعقد اجتماع في فيينا غدًا الأحد.

وذكر الاتحاد في بيان أن ممثلين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، سيحضرون الاجتماع، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأوضح البيان أن المشاركين سيواصلون المحادثات "بالنظر إلى عودة ممكنة من جانب الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

يأتي الاجتماع بعد فوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي باكتساح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

الاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي الإيراني ألمانيا الصين فرنسا

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تحيي ذكرى إلغاء العبودية وسط زخم استثنائي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"حلم العاشرة".. الأهلي يقطع نصف تذكرة المغرب بضربة شريف في الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا