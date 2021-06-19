الاتحاد الأوروبي: اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني تجتمع غدًا

بروكسل - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني تخطط لعقد اجتماع في فيينا غدًا الأحد.

وذكر الاتحاد في بيان أن ممثلين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، سيحضرون الاجتماع، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأوضح البيان أن المشاركين سيواصلون المحادثات "بالنظر إلى عودة ممكنة من جانب الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

يأتي الاجتماع بعد فوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي باكتساح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.