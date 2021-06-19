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الجيش الليبي: إغلاق الحدود مع الجزائر وإعلانها منطقة عسكرية

06:32 م السبت 19 يونيو 2021
الجيش الليبي: إغلاق الحدود مع الجزائر وإعلانها منطقة عسكرية

الجيش الليبي

وكالات:

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إغلاق الحدود مع الجزائر، وإعلانها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.

وقال بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن "القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها".

وتحدثت وسائل إعلام جزائرية، عن دفع الجيش الجزائري بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى كامل حدود البلاد مع ليبيا، وحتى مع النيجر ومالي، لمنع تسلل المليشيات والمرتزقة التي كانت تعمل مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والذين استقدمهم النظام التركي لدعم الفصائل المسلحة لفايز السراج، وسط تصاعد حدة التساؤلات عن مصير المجموعات الإرهابية الذين شحنتهم تركيا إلى ليبيا.

الجيش الليبي الجزائر خليفة حفتر ليبيا

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