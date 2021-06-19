خبير بريطاني: المملكة المتحدة تتعرض لموجة ثالثة من فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أكدت اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة في بريطانيا، اليوم السبت، أن البلاد تمر حاليا بالموجة الثالثة من جائحة الفيروس التاجي "كوفيد-19" مع تسارع برنامج اللقاح لتجاوز انتشار سلالة دلتا المتحورة من كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال عضو اللجنة البروفيسور آدم فين، بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا جارية بالتأكيد، إنها ترتفع ربما يمكننا أن نكون متفائلين بعض الشيء أنها لن ترتفع بشكل أسرع لكنها مع ذلك تتصاعد لذا فإن هذه الموجة الثالثة جارية بالتأكيد".

وطالب كبار السن بشكل خاص الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح نظرا لسرعة انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

وأضاف أن اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة تدرس حاليا هل سيتم تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا أم لا لكن من الواضح الآن أنه يجب تلقيح الشباب وجعلهم من الأولويات للحصول على اللقاح.

يأتي ذلك بعد أن أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا عن ارتفاع بنسبة 79% في عدد حالات سلالة دلتا التي تم تحديدها لأول مرة في الهند في أسبوع واحد فقط تضاعفت حالات المستشفيات تقريبًا.