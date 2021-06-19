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وزيرا خارجية إيران والكويت يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية

03:23 م السبت 19 يونيو 2021
وزيرا خارجية إيران والكويت يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب ا):

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح القضايا الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما السبت على هامش اجتماع منتدى الدبلوماسية في مدينة أنطاليا التركية،بحسب وكالةأنباء فارس الإيرانية.

وذكرت وكالة فارس أن الجانبين "بحثا خلال اللقاء القضايا الثنائية و الإقليمية فضلا عن آخر التطورات في اليمن والعراق وسوريا وليبيا".

ويزور وزير الخارجية الايراني تركيا منذ يوم الخميس لحضور اجتماع منتدى الدبلوماسية في أنطاليا.

ومن المقرر أن يحضر ظريف غدا الأحد الاجتماع الثلاثي الأول لوزراء خارجية إيران وتركيا وأفغانستان.

محمد جواد ظريف إيران الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح اجتماع منتدى الدبلوماسية

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