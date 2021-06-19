الكرملين عن احتمالية عقد اجتماع روسي بريطاني: "قد يكون ممكنًا"

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، السبت، إن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليس على جدول الأعمال، لكنه قد يكون ممكنًا إذا كانت لندن مستعدة للعمل على تحسين العلاقات الثنائية.

جاء ذلك تعليقًا من المتحدث باسم الرئاسة الروسية على تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قال فيها إن القمة بين الجانبين ممكنة إذا أوقفت موسكو "النشاط الخبيث" ضد لندن وحلفائها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع محطة إذاعية روسية: "لا، لم يتم التحضير لاجتماع كهذا، لكن من المحتمل أن يكون ذلك ممكنًا... هو ممكن إذا سادت إرادة سياسية في لندن لإصلاح علاقاتنا الثنائية".