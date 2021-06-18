Masrawy logo white

الخطوط الجوية النيوزيلندية تتوقع تسجيل خسائر في 2021

12:44 ص الجمعة 18 يونيو 2021
الخطوط الجوية النيوزيلندية تتوقع تسجيل خسائر في 2021

الخطوط الجوية النيوزيلندية

ويلينجتون - (د ب أ):
تتوقع شركة طيران نيوزيلندا تسجيل خسائر، قدرها 450 مليون دولار نيوزيلندي في السنة المالية 2021، قبل حساب تكاليف بنود هامة وخصم الضرائب.

وتتوقع الشركة أن تصل خسارة السنة المالية2022 قبل خصم الضرائب مساوية للخسائر المتوقعة لسنة 2021 . وفي ظل الظروف الحالية، لا تزال التوقعات الخاصة بالسنة المالية 2022 يكتنفها الغموض ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

ولاتتوقع الشركة حدوث انتعاش رئيسي في الطلب على رحلات المسافات الطويلة خلال السنة المالية 2022 ، على الرغم من بدء برامج التطعيم العالمية وإمكانية البدء في إعادة فتح الحدود أمام رحلات المسافات الطويلة في النصف الثاني من العام الحالي.

الخطوط الجوية النيوزيلندية ويلينجتون نيوزلندا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
606

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

275010

إجمالي الإصابات

15723

إجمالي الوفيات

203193

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا