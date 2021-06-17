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لبنانيون يغلقون عدة طرق احتجاجا على الأوضاع المعيشية

02:10 م الخميس 17 يونيو 2021
لبنانيون يغلقون عدة طرق احتجاجا على الأوضاع المعيشية

احتجاجات على الأوضاع المعيشية بالبنان

بيروت- (د ب أ):

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت صباح الخميس إغلاق جسور وقطع طرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية .

وأغلق محتجون لبنانيون اليوم جسر خلدة - طريق المطار بالاتجاهين جنوب العاصمة بيروت .

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بإقفال جسر خلدة - طريق المطار بكل متفرعاتها بالإطارات المشتعلة والعوائق والأحجار أمام السيارات ، مشيرة إلى وقوع مشادات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور.

وقطع محتجون الطريق تحت جسر كولا،باتجاه كورنيش المزرعة بمستوعبات النفايات، وتشهد المنطقة ازدحاما مروريا كثيفا .

كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن محتجين قطعوا السير عند تقاطع عزمي طرابلس، وتم تحويله إلى الطرق المجاورة ، كاشفة عن قطع السير على طريق عام حلبا العبدة محلة الحصنية.

ووفق الوكالة ، لم تفلح القوى الأمنية في فتح الطرق.

ويشهد لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.

بيروت البنان إغلاق طرق بالبنان المتظاهرين

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