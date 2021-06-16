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الصين وروسيا تطلقان 6 بعثات فضائية لبناء قاعدة قمرية دولية

09:14 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الصين وروسيا تطلقان 6 بعثات فضائية لبناء قاعدة قمرية دولية

الصين وروسيا

الصين - (أ ش أ)

تخطط الصين وروسيا لإطلاق ست بعثات ضمن المرحلة التحضيرية لبناء قاعدة قمر دولية في الفترة بين 2021 و 2025.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بي تشاويو، نائب مدير مركز استكشاف القمر وبرامج الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، خلال مؤتمر جليكس-2021 الذي تولت تنظيمه مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قوله، اليوم الأربعاء، إن مرحلة التقصي الأولى ستستمر من عام 2021 إلى 2025".

وأضاف قائلا "تخطط الصين لإرسال ثلاث بعثات خلال هذه الفترة: تشانج 4 وتشانج 6 وتشانج 7، كما تخطط روسيا لإطلاق المحطة الأوتوماتيكية "لونا 25" والمركبة القمرية المدارية "لونا 26" والمركبة القمرية "لونا 27".

وتابع "الهدف من هذه المرحلة هو اختيار منطقة لإنشاء محطة وتطوير تقنية هبوط ناعم للغاية على سطح القمر".

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