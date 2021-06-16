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بايدن وبوتين يتصافحان لدى بدء اجتماعهما

02:24 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن وبوتين يتصافحان لدى بدء اجتماعهما

بايدن وبوتين

جنيف - (د ب أ):

بدأ اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنيف اليوم بمصافحة سريعة.

وكان بوتين أول من وصل إلى مكان انعقاد القمة، والتقى بالرئيس السويسري، جاي بارميلين، في فيلا "لا جرانج".

وكان بارميلين قد توجه إلى المطار لاستقبال بوتين، لكن الرئيس الروسي قرر الاستغناء عن استقبال رسمي هناك.

ووصل بايدن إلى الفيلا من الفندق في جنيف، حيث أقام هناك الليلة الماضية.

فلاديمير بوتين جو بايدن جنيف جاي بارميلين

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