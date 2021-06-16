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شكري يؤكد عمق علاقات التعاون بين مصر ولوكسمبورج

02:05 م الأربعاء 16 يونيو 2021
شكري يؤكد عمق علاقات التعاون بين مصر ولوكسمبورج

سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري على عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر ولوكسمبورج والتنسيق الوثيق بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده شكري اليوم الأربعاء مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن فى ختام مباحثاتهما التى عقدت بمقر قصر التحرير بالقاهرة.

ورحب شكري بوزير خارجية لوكسمبورج الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.. مشيرا إلى الحرص المتبادل لتعزيز العلاقات بين البلدين والتى نعمل على تدعميها على المستويين السياسي والاقتصادي.

وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والطموح المشترك لتدعيمها والارتقاء بها خاصة فى المجال الاقتصادى والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى الأراضى المحتلة والأوضاع فى ليبيا وآخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة.. وأعرب عن تطلعه لزيارة لوكسمبورج فى القريب العاجل.

من ناحيته..أكد وزير خارجية لوكسمبورج على أهمية العلاقات بين مصر وبلاده.. لافتا إلى أن الزيارة الحالية هى الأولى منذ جائحة كورونا، وقال إن مصر تلعب دورا محوريا فى المنطقة وبدونها لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

هذا المحتوى من

سامح شكري لوكسمبورج جان اسيلبورن مقر قصر التحرير

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