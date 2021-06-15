مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: هناك إرادة عربية لدعم مصر والسودان في قضية سد النهضة

الامم المتحدة - (أ ش أ)

أكد مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن هناك إرادة وسعيًا من الدول العربية بشأن دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة.

وأوضح عبدالفتاح في اتصال هاتفي لبرنامج "مساء دي أم سي" على قناة "دي أم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك جلسة حالية بمجلس الأمن الدولي تناقش ما يحدث في إثيوبيا، لافتا إلى أن إثيوبيا لديها العديد من الجبهات المفتوحة ومنها مشكلة الحدود مع السودان والأعمال العسكرية المتبادلة في هذه المنطقة وبخاصة الانتخابات التي جعلت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يأخذ العديد من المواقف المتصلبة.

وأكد أن التحركات المصرية والعربية في ملف سد النهضة لن تتوقف، مشيرا إلى تأجيل اجتماع دعت إليه الكونجو (رئيس الاتحاد الإفريقي) في 17 يونيو الجاري، بناء على طلب إثيوبيا، التي تماطل وتسوف ولا ترغب في حضور الاجتماع.

وردا على سؤال حول إمكانية أن تكون نهاية هذه الأزمة من خلال مجلس الأمن الدولي، قال مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة إن مصر قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن - العام الماضي - يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان إبرام - في أسرع وقت ممكن - اتفاقية حول ملء وتشغيل السد، ويحثهم على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان السد إلى أن يتم إبرام هذه الاتفاقية ، لافتا إلى أنه لا يعلم الطلبات التي ستأتي من مصر ومن السودان ولم يتم بدء التشاور في هذا الموضوع.

وأوضح أن الجامعة العربية تنفذ ما تتفق عليه الدول الأطراف بما فيها اجتماعات المجلس الوزاري والأطراف المعنية في القضية كما وردت في التوجيهات الخاصة بالقرار الصادر