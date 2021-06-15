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"ذا هيل": مئات المواطنين تلقوا لقاحات منتهية الصلاحية في نيويورك

08:48 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
"ذا هيل": مئات المواطنين تلقوا لقاحات منتهية الصلاحية في نيويورك

لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن حوالي 899 من سكان نيويورك تلقوا جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19) منتهية الصلاحية في موقع التطعيم في تايمز سكوير.

وقال مايكل لانزا، المتحدث باسم إدارة الصحة في نيويورك قوله في تصريح خاص للصحيفة، إنه "على الرغم من عدم وجود مخاطر على سلامة المرضى، إلا أن الإدارة اتخذت إجراءات لضمان حماية الأفراد بشكل كاملن كما تم تبليغ الأفراد، الذين تلقوا جرعات فايزر منتهية الصلاحية بين 5 و10 يونيوالجاري، على جدولة جرعة تلقيح أخرى في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "لقد تلقى هؤلاء المرضى رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية، كما يتم إرسال رسائل للتأكد من أنهم على دراية بهذا الوضع".

ووصلت مدينة نيويورك هذا الأسبوع إلى مرحلة بارزة في تطعيم 70% من سكانها البالغين.

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