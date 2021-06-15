النووي الإيراني وسلوك روسيا.. بيان أوروبي أمريكي حول القضايا العالمية

وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وذكر بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل اليوم أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

ودعا البيان إلى ضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

يخطط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإقامة "حوار رفيع المستوى" بينهما لتنسيق جهود الطرفين في مواجهة "أنشطة روسيا الخبيثة".

وقال البيان: "نحن متحدون في موقفنا المبدئي إزاء روسيا، ومستعدون للرد بحزم على تصرفاتها النمطية السلبية وأنشطتها الخبيثة.. ومن أجل تنسيق سياستنا وخطواتنا نخطط لتنظيم حوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول روسيا".

كما أكد الطرفان تمسكهما بمواجهة "التهديد المتنامي الناجم عن شبكات هاكرز إجرامية" التي تمثل، بحسب البيان، الخطر على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء.

وبحسب الوثيقة فيتوجب على روسيا وقف "أنشطتها الخبيثة" ومعالجة موضوع "القائمة المزعومة بالدول غير الصديقة" (والتي أعلنت موسكو عن إنشائها ردا على خطوات عدائية تجاهها اتخذتها دول غربية عدة).

كما دعت بروكسل وواشنطن موسكو إلى "ضمان العمل الآمن والمثمر للبعثات الدبلوماسية في روسيا".

مع ذلك، فقد أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يبقيان مفتوحة "قنوات الاتصال وإمكانيات للتعاون الانتقائي في مجالات ذات الاهتمام المشترك".

وجاء في البيان أيضا أن بروكسل وواشنطن تحثان موسكو على "وضع حد لقمع المجتمع المدني والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وكذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين"، إضافة إلى إعلان الجانبين إدانتهما لـ "خطوات روسيا المتواصلة لتقويض سيادة أوكرانيا وجورجيا".

وأعرب البيان عن القلق البالغ من الخطوات الإيرانية التي تنتهك بنود الاتفاق النووي.

وأكد بيان مشترك حول اجتماع قمة بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأمريكي جو بايدن، العمل بكل قوة من أجل التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح البيان، مواصلة تعزيز التعاون بشأن استخدام العقوبات لتحقيق الأهداف المشتركة في قضايا السياسة الخارجية والأمن.

وفيما يخص جائحة كورونا، أشار البيان، إلى الاتفاق على العمل من أجل إنهاء جائحة كورونا وتعزيز النمو الأخضر والتعاون التجاري وبناء عالم أكثر أمنا.

وأكد البيان الأمريكي الأوروبي المشترك، على سعي القمة إلى تطعيم ثلثي سكان العالم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام المقبل.