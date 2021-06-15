"بلومبرج": بايدن يعتزم توجيه تحذير لبوتين خلال اللقاء المرتقب

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتزم تحذير نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن الولايات المتحدة سوف ترد على أي أعمال تتعارض مع مصالحها الوطنية، وذلك خلال اجتماع سيعقد غدًا الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا في جنيف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المسؤولين قولهم إن البيت الأبيض يتوقع أن يستمر الاجتماع لمدة أربع أو خمس ساعات، لكنه لا يتوقع صدور أي علانات ملموسة بشـأن السياسات عن الاجتماع. ويرغب بايدن بدلا من ذلك، في استغلال أول اجتماع مع الرئيس الروسي لتحديد الظروف التي سترد من خلالها الولايات المتحدة على روسيا كما أنه يعتزم البحث عن مجالات للتعاون.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن وبوتين تجديد معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بالاسلحة النووية المقرر أن تنتهي في 2026، وفقا للمسؤولين. كما يعتزم الرئيس الأمريكي بحث قضية حقوق الإنسان وقمع بوتين للحركة السياسية الخاصة بزعيم المعارضة السجين أليكسي نافالني.