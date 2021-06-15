Masrawy logo white

"بلومبرج": بايدن يعتزم توجيه تحذير لبوتين خلال اللقاء المرتقب

07:00 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
"بلومبرج": بايدن يعتزم توجيه تحذير لبوتين خلال اللقاء المرتقب

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتزم تحذير نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن الولايات المتحدة سوف ترد على أي أعمال تتعارض مع مصالحها الوطنية، وذلك خلال اجتماع سيعقد غدًا الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا في جنيف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المسؤولين قولهم إن البيت الأبيض يتوقع أن يستمر الاجتماع لمدة أربع أو خمس ساعات، لكنه لا يتوقع صدور أي علانات ملموسة بشـأن السياسات عن الاجتماع. ويرغب بايدن بدلا من ذلك، في استغلال أول اجتماع مع الرئيس الروسي لتحديد الظروف التي سترد من خلالها الولايات المتحدة على روسيا كما أنه يعتزم البحث عن مجالات للتعاون.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن وبوتين تجديد معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بالاسلحة النووية المقرر أن تنتهي في 2026، وفقا للمسؤولين. كما يعتزم الرئيس الأمريكي بحث قضية حقوق الإنسان وقمع بوتين للحركة السياسية الخاصة بزعيم المعارضة السجين أليكسي نافالني.

جو بايدن البيت الأبيض فلاديمير بوتين

الخبر التالى:

البرلمان البلجيكي يحذر من خطر إبادة الأويجور بالصين

كورونا.. لحظة بلحظة

613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير البترول: الغاز الطبيعي يصل لـ80 مليون مواطن خلال 3 سنوات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا