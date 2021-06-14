"خصم صارم وقوي".. بايدن يرفض تكرار وصف بوتين بـ"القاتل"

وكالات:

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تكرار وصفه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل"، لافتًا إلى أنه "خصم صارم وقوي ولامع".

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته بقمة الناتو، اليوم الاثنين ردا على سؤال مراسل شبكة "سي إن إن"، حول إذا ما كان لا يزال يرى بوتين قاتلا إنه "ذلك الوصف استعمله فيما مضى على تصرفات لبوتين في الماضي، ولكن لا داعي لتكرار مثل هذا الآن قبل أيام من القمة المرتقبة".

وأضاف "سأبلغ بوتين بأن الولايات المتحدة لا تبحث عن الصراع مع روسيا ولكنها سترد على الأنشطة الضارة".

وتابع "سأوضح لبوتين أن هناك مجالات يمكن التعاون بشأنها بين البلدين إذا أرادت روسيا ذلك"، مضيفا أن "بوتين شخص صارم وقوي".