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منظمة الهجرة الدولية: نتحقق في غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن

06:15 م الإثنين 14 يونيو 2021
منظمة الهجرة الدولية: نتحقق في غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن

المنظمة الدولية للهجرة

صنعاء - (د ب أ)

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين، إنها تتحقق من تقارير تفيد بأن سفينة تقل عدداً كبيراً من المهاجرين قد غرقت قبالة سواحل اليمن.

وأضافت المنظمة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "إن المهاجرين قادمين من القرن الأفريقي، وأن فرق المنظمة منتشرة في الموقع وجاهزة للاستجابة لاحتياجات الناجين".

وفي وقت سابق اليوم، صرح جليل أحمد، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بمديرية المضاربة في محافظة لحج، جنوبي البلاد، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) بإن القارب الذي يقل نحو 200 مهاجرا إفريقيا غرق قبل يومين إلى ثلاثة أيام على مسافة ما يقارب 20 ميلا بحريا عن منطقة رأس العارة في مديرية المضاربة.

وأشار إلى أن 70 جثة وصلت إلى شاطئ منطقة الحجاف في رأس العارة، بينهم أربعة يمنيين (ملاك القارب).

وبشكل متكرر يتدفق مهاجرون معظمهم من إثيوبيا إلى اليمن، الكثير منهم يتخذ البلد الذي يعاني من الصراع المسلح منطلقا للوصول إلى المملكة العربية السعودية من أجل تحسين المعيشة.

ويعيش المهاجرون الأفارقة في اليمن ظروفا إنسانية صعبة جراء الحرب الذي يشهده البلاد منذ سبع سنوات.

منظمة الهجرة الدولية مهاجرين سواحل اليمن تويتر

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