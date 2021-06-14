وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ٣.٨ مليون حالة

واشنطن- (أ ش أ):

تخطت الوفيات جراء الإصابة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم حاجز الـ8ر3 مليون حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم الاثنين حاجز الـ175 مليون إصابة، إذ بلغت 175 مليوناً و965 ألفا و974 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة 3 ملايين و804 آلاف و234 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 4ر33 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 5ر29 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 4ر17 مليون حالة.

أما عن الوفيات، سجلت أمريكا أكبر معدل وفيات حول العالم بأكثر من 600 ألف وفاة تليها البرازيل بأكثر من 487 ألفا ثم المكسيك بأكثر من 230 ألف وفاة.