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أوكرانيا تضغط قبل قمة الناتو لإجراء مفاوضات الانضمام للحلف

07:33 م الأحد 13 يونيو 2021
أوكرانيا تضغط قبل قمة الناتو لإجراء مفاوضات الانضمام للحلف

دميترو كوليبا

كييف - (د ب أ)

قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" غدًا الاثنين في بروكسل، تضغط أوكرانيا لإجراء مفاوضات بشأن الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا لصحيفة دي فيلت الألمانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن "أوكرانيا تم وعدها بالعضوية في عام 2008". وقال إنه "منذ ذلك الحين، لم يفعل الناتو شيئا لجعل ذلك حقيقة".

وتدرك أوكرانيا أن طريق الحصول على العضوية يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً، لكن الوزير الأوكراني قال الآن إن العملية يجب أن تبدأ.

وترى أوكرانيا نفسها تحت تهديد عسكري من جارتها الأكبر في الشرق بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، ودعمها المستمر للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

في المقابل، حذر الكرملين الناتو مرات عدة من قبول عضوية أوكرانيا.

وتعد هذه القضية مسألة خلافية داخل الحلف.

دميترو كوليبا قمة الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا

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