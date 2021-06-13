المرشح الرئاسي الإيراني إبراهيم رئيسي يبدي دعمه للمحادثات النووية

طهران- (د ب أ):

صرح إبراهيم رئيسي، الذي يُنظر إليه على أنه الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة القادمة، بأنه سيواصل المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا ما تم انتخابه.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول، في الوقت نفسه، إنه لن يتعامل مع الاتفاق على أنه شاغل وطني رئيسي .

ونقلت إرنا عن مسؤول بارز بحملة رئيسي القول إن رئيسي يؤمن بأهمية بقاء الاتفاق النووي لكنه يعتزم التعامل معه باعتباره "مسألة هامشية لا يجب أن تكون مرتبطة بالمشاكل الوطنية".

وشككت إيران مؤخرا في إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.