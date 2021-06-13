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رويترز: بيان الختامي لقمة السبع يحث الصين على احترام الحريات ويدعو لمواصلة التحقيق في منشأ كورونا

03:15 م الأحد 13 يونيو 2021
رويترز: بيان الختامي لقمة السبع يحث الصين على احترام الحريات ويدعو لمواصلة التحقيق في منشأ كورونا

قمة مجموعة السبع

وكالات:

أكدت وكالة رويترز أن البيان الختامي لقمة مجموعة السبع (G7) التي تختتم أعمالها بكوروال البريطانية يضم انتقادات بحق الصين ويدعو لمواصلة التحقيق الدولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة أن المسودة النهائية تقريبا للبيان تنص على دعوة الصين إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في منطقة سنجان ذاتية الحكم التي تقطن فيها أقلية الأويجور، بالإضافة إلى الحقوق والحريات والدرجة العالية من الحكم الذاتي الممنوحة إلى هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك والقانون الأساسي المحلي.

كما شددت مجموعة السبع في مسودة البيان، حسب الوكالة، على أهمية ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان وشجعت على التسوية السلمية لجميع المائل العابرة لهذا المضيق.

وأشارت الوكالة إلى أن دول القمة السبع أعربت في مسودة البيان أيضا عن قلقها البالغ المستمر إزاء الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي، مبدية معارضتها الحاسمة لأي خطوات أحادية الجانب رامية إلى تغيير الوضع القائم وزيادة التوترات هناك.

كما دعت السباعية في مسودة البيان إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا "في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستنادا إلى القاعدة العلمية"، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء.

وسبق أن نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قوله إن بعض الخلافات برزت بين دول المجموعة خلال تنسيق البند المتعلق بالصين في البيان الختامي، حيث أصرت اليابان على اتخاذ موقف أشد صرامة إزاء الصين.

قمة السبع بريطانيا الصين فيروس كورونا

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