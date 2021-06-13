حالات الوفاة في أمريكا بسبب كورونا تقترب من 600 ألف وتراجع حالات الإصابة في الهند

نيويورك- (د ب أ):

اقتربت حصيلة الوفيات بسبب جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 600 ألف حالة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتقترب ولاية نيويورك من هدف التطعيم، الذي حدده الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المتمثل في حصول 70% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل بحلول الرابع من يونيو الجاري.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة في الهند إلى أقل مستوى منذ الأول من إبريل الماضي، وفاق عدد الأشخاص، المتعافين من الفيروس في البلاد، يوميا حالات الإصابة الجديدة.

وسجلت حالات العدوى ودخول المستشفيات في زامبيا رقما قياسيا.

وأظهرت دراسة أمريكية أن الرعاية الطارئة أو دخول المستشفيات أمر نادر للغاية، بين الاشخاص، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، والذين أصيبوا بالفيروس.