بايدن يجدد دعمه لإقامة دورة الألعاب الأولمبية

واشنطن- (أ ش أ):

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لإقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مع التأكيد على ضرورة المضي قدمًا بجميع تدابير الصحة العامة اللازمة لحماية الرياضيين والعاملين والمتفرجين.

جاء ذلك وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد خلال اجتماع بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على هامش قمة مجموعة السبع.

وأفاد البيت الأبيض بأن الزعيمين ناقشا التحديات المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ والعالم، بما في ذلك مكافحة جائحة كورونا ومعالجة أزمة تغير المناخ وكوريا الشمالية والصين والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأكد بايدن دعمه لتقوية التحالف الثنائي وتوسيع التعاون بين الولايات المتحدة واليابان ليشمل مجالات جديدة مثل مبادرة إعادة بناء عالم أفضل وتعزيز علاقاتنا المشتركة مع الحلفاء والشركاء الآخرين.