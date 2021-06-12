رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الدفاع البريطاني آخر استعدادات "مؤتمر برلين 2"
طرابلس - (أ ش أ):
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي، آخر الاستعدادات لـ"مؤتمر برلين 2".
وتناول اللقاء - وفقا لبوابة الوسط الليبية - رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمضي قدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية المقبلة.
من جانبه أكد الجانب البريطاني دعمه لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساهمة المملكة المتحدة لخروج "المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ومساندة دولة ليبيا في برامج تأمين الحدود".
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