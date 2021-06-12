رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الدفاع البريطاني آخر استعدادات "مؤتمر برلين 2"

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي، آخر الاستعدادات لـ"مؤتمر برلين 2".

وتناول اللقاء - وفقا لبوابة الوسط الليبية - رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمضي قدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

من جانبه أكد الجانب البريطاني دعمه لجهود ‏تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساهمة المملكة المتحدة لخروج "المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ومساندة دولة ليبيا في برامج تأمين الحدود".