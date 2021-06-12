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جونسون: انتشار سلالة "دلتا" مصدر خطير للقلق

07:17 م السبت 12 يونيو 2021
جونسون: انتشار سلالة "دلتا" مصدر خطير للقلق

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا يعد مسألة تبعث على قلق بالغ للغاية بينما يستعد لتعليق رفع الإغلاق، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ومن المتوقع أن يعلن جونسون عن تأخير يصل إلى أربعة أسابيع في التخفيف النهائي للقيود في إنجلترا، الذي كان من المقرر إجراؤه في 21 يونيو بموجب خارطة الطريق الحكومية.

وفي حديثه خلال قمة مجموعة السبع في كورنوول، أصر على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات قبل إصدار إعلان رسمي بعد غد الاثنين.

لكنه أوضح أنه كان هناك تدهور في الوضع في بريطانيا، في ظل زيادة في حالات الإصابة بسلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، منذ بداية الشهر الجاري.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عنه قوله: "من الواضح أن السلالة الهندية أكثر قابلية للانتقال وصحيح أيضا أن الحالات آخذة في الارتفاع وأن مستويات نقل المصابين بالعدوى إلى المستشفى آخذة في الارتفاع".

بوريس جونسون لندن سلالة دلتا بريطانيا

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