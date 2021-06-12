قمة مجموعة السبع| ماكرون لـ جونسون: حان الوقت لضبط علاقات البلدين

لندن- (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون ، خلال لقائهما صباح السبت، أنه على استعداد لضبط العلاقات بين فرنسا وبريطانيا، في أعقاب أشهر من التوترات، طالما أن المملكة المتحدة تلتزم بتعهدها وتمتثل لاتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" وهي نقطة أكدها ماكرون بقوة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن البلدين لديهما رؤية مشتركة للعلاقات الدولية وعبر الأطلسي، بما فيها السيطرة على الأسلحة، طبقا لمسؤولة في وفد مجموعة السبع، أنيا نوسباوم.

وانطلقت، أمس الجمعة، قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمنتجع كورنوال غربي انجلترا، وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح لوباء كورونا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأول قمة يعقدها قادة مجموعة السبع بحضور شخصي منذ نحو عامين، مشيرا إلى "فرصة هائلة" لبدء التعافي من أزمة كوفيد، حسب قناة "سكاي نيوز" البريطانية أمس.