تايوان تحذر مواطنيها وسط استمرار تفشي الوباء: الإصابات عائلية

تايبيه- (د ب أ):

دعت سلطات الصحة في تايوان مواطني الجزيرة، السبت، إلى توخي الحذر في ظل تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وعدم تراجع أعداد الوفيات جراء الوباء.

وقال وزير الصحة ورئيس مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في البلاد، تشين شيه-تشونج، في مؤتمر صحفي إن المستويات التي جرى الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي تشير إلى استمرار الوباء بقوة. وأضاف الوزير أنه صار من الشائع أن تنتشر عدوى كوفيد-19 بين أفراد الأسر التي يوجد بها مصابون.

وأوضح الوزير أنه يتم استخدام أجهزة إجراء اختبارات كورونا السريعة في العيادات المحلية والشركات، وأن الحكومة بصدد الموافقة قريبا على استخدام بعض الأدوات في المنزل، من أجل الكشف السريع عن الإصابات الجماعية المحلية.

وأفاد مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء اليوم السبت بتسجيل 250 حالة إصاب بالوباء انتقلت عبر الاختلاط الاجتماعي، بالإضافة إلى وافدة من الصين، و26 حالة وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا منذ تفشي الوباء في تايوان إلى 12746، منها 11539 حالة عدوى نتيجة الاختلاط الاجتماعي. وشهدت البلاد 411 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 حتى اليوم السبت، أي بنسبة 3.2 في المئة بحسب مركز قيادة مكافحة الوباء.

وتتواصل في تايوان عملية تطعيم ضد كورونا على نطاق واسع. وحتى أمس الجمعة، تم تطعيم حوالي 4 في المئة من سكان الجزيرة، الذين يبلغون إجمالا 23.6 مليون نسمة.