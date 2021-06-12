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باكستان تسجل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة

08:34 ص السبت 12 يونيو 2021
باكستان تسجل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
ذكرت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 939 ألفا و931 حالة.

وأفادت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية بأنه تم تسجيل 57 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و633 حالة، وتعافى خلال الفترة نفسها 2038 شخصا، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي في البلاد إلى 875 ألفا و581 شخصا.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أن عدد الحالات النشطة المسجلة في البلاد بلغ 42 ألفا و717 حالة.

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