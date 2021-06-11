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وكالة الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع "ناسا" بشرط رفع العقوبات الأمريكية

10:04 ص الجمعة 11 يونيو 2021
وكالة الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع "ناسا" بشرط رفع العقوبات الأمريكية

أرشيفية

موسكو-(أ ش أ):

قال مدير الوكالة الفضائية الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، إن الوكالة لا تعارض التعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية بشرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسكوسموس.

وأضاف روجوزين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة -: "لسنا ضد التعاون، لكن السبيل الوحيد لذلك هو رفع العقوبات الأمريكية عن الشركات التابعة لروسكوسموس".

وكان روجوزين قد أعلن - في وقت سابق - أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات (روسكوسموس) تخلق عقبات إضافية ومضايقات في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء، ولاسيما في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.

هذا المحتوى من

Asha
ناسا موسكو روسكوسموس العقوبات الأمريكية

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