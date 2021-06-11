وكالة الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع "ناسا" بشرط رفع العقوبات الأمريكية

موسكو-(أ ش أ):

قال مدير الوكالة الفضائية الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، إن الوكالة لا تعارض التعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية بشرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسكوسموس.

وأضاف روجوزين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة -: "لسنا ضد التعاون، لكن السبيل الوحيد لذلك هو رفع العقوبات الأمريكية عن الشركات التابعة لروسكوسموس".

وكان روجوزين قد أعلن - في وقت سابق - أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات (روسكوسموس) تخلق عقبات إضافية ومضايقات في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء، ولاسيما في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.

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