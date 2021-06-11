وكالة الفضاء الروسية: لا نعارض التعاون مع "ناسا" بشرط رفع العقوبات الأمريكية
موسكو-(أ ش أ):
قال مدير الوكالة الفضائية الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، إن الوكالة لا تعارض التعاون مع وكالة "ناسا" الأمريكية بشرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسكوسموس.
وأضاف روجوزين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة -: "لسنا ضد التعاون، لكن السبيل الوحيد لذلك هو رفع العقوبات الأمريكية عن الشركات التابعة لروسكوسموس".
وكان روجوزين قد أعلن - في وقت سابق - أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات (روسكوسموس) تخلق عقبات إضافية ومضايقات في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء، ولاسيما في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان