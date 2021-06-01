فلسطين تحتج بشأن مواقف 4 دول أوروبية بمجلس حقوق الإنسان والصحة العالمية

فلسطين - (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفراء كل من النمسا والتشيك وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية التصويت السلبي لبلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في كل من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة قوله إن هذا الإجراء يأتي بناء على تعليمات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي .. مشيرة إلى صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التصويت "الذي يشكّل ضوءا أخضر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني، ما يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة، ويعطي إسرائيل المجال لترسيخ احتلالها والمضي في ارتكابها لجريمتي الابارتهايد والاضطهاد اللتين تشكّلان جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي".

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سفراء الدول الأربع بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى نظرائه في هذه الدول.

وأكدت الوزارة ضرورة اجتثاث مسببات الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية .. مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء السفير الألماني يوم الخميس المقبل.