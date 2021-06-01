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كوريا الجنوبية تسجل 459 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

06:37 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 459 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

فيروس كورونا

سول-(د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 459 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 140 ألفا و799 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 4 حالات وفاة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1963 وفاة.​

فيروس كورونا كوريا الجنوبية كوفيد 19

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