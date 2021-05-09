مظاهرة في رام الله على حاجز "بيت ايل" الاحتلالي تضامنًا مع أحداث الشيخ جراح (فيديو)

مصراوي:

خرجت تظاهرة في مدينة رام الله، العاصمة الفلسطينية، على حاجز "بيت ايل" الاحتلالي، تضامنا مع أحداث الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وأظهر الفيديو تجمع العشرات من الفلسطينيين في المدينة، وأضرموا النيران في بعض الإطارات، تعبيرا عن الغضب من محاولات الاحتلال الإسرائيلي الدؤوبة لإخراج بعض العائلات الفلسطينية من منازلها في الشيخ جراح، استكمالا لمخطط الاستيطان في المنطقة.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل ستواصل البناء في القدس، رغم ضغوط قال إنها تمارس عليها كي لا تبني في القدس.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لحكومته :"نطور القدس في شتى المجالات. ونصد بشدة ضغوطا تمارس علينا كي لا نبني في القدس. وللأسف هذه الضغوط تشتد في الآونة الأخيرة".

وأضاف :"أقول أيضا لأفضل أصدقائنا: القدس هي عاصمة إسرائيل. ومثلما يبني كل شعب في عاصمته ويعمرها، فإننا نحتفظ أيضا بالحق في البناء في القدس وإعمارها. هذا ما قمنا به وسنواصل القيام به".