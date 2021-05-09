المملكة المتحدة تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:02 م الأحد 09 مايو 2021
المملكة المتحدة تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، 1770 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي إلى 14 ألفا و659 حالة.

وأوضحت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن ذلك يشكل انخفاضا بنسبة 4.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.

كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة خلال الأسبوع الماضي إلى 67 حالة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 39.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.

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