المملكة المتحدة تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا
لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، 1770 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي إلى 14 ألفا و659 حالة.
وأوضحت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن ذلك يشكل انخفاضا بنسبة 4.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة خلال الأسبوع الماضي إلى 67 حالة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 39.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
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