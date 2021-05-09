جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ أكبر تدريبات لقواته منذ 3 عقود

05:53 م الأحد 09 مايو 2021
جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ أكبر تدريبات لقواته منذ 3 عقود

الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه بدأ أكبر مناوراته العسكرية منذ ثلاثة عقود، بمحاكاة "شهر الحرب" بهدف التحضير للقتال في العديد من المناطق العسكرية.

ووفقا لتقارير إعلامية، ستشمل التدريبات التي أطلق عليها اسم "عربات النار" وتستمر شهرا، تدريب الجنود وجنود الاحتياط من كل الوحدات وسيناريوهات قتال وطوارئ.

وجاء في بيان الجيش أن المناورات ستحاكي سيناريوهات مختلفة لأوضاع بالغة الخطورة من أجل تحسين استعداد القوات الإسرائيلية للحرب على عدة جبهات على "ساحة معركة ديناميكية ومتغيرة".

وتأتي التدريبات العسكرية وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وينظر إلى الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسورية بأنه قابل للاشتعال بوجه خاص في الوقت الراهن.

الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل تدريبات

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