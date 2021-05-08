اكتشاف 50 حالة من "الطفرة المكسيكية" لكورونا في الدنمارك

اكتشاف 50 حالة من الطفرة المكسيكية لكورونا في الدن

كوبنهاجن- (د ب أ):

أصيب حوالي 50 شخصا في الدنمارك بطفرة جديدة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها أولا في المكسيك.

وهذا أكبر تفش لتلك الطفرة في الدولة الواقعة شمال أوروبا، طبقا لما ذكره بينت مولر من الهيئة المسؤولة عن سلامة المرضى لوكالة "ريتزاو" الدنماركية، السبت.

وكان معظم المصابين من الموظفين والنزلاء في مطعم في منطقة نوردجيلاد، شمال العاصمة كوبنهاجن.

غير أن هناك أيضا أشخاصا مصابين آخرين.

ولم تصنف السلطات التفشي بأنه خطير بشكل خاص.

ولم تختلف الطفرة عن الفيروس الأصلي.

ولم يعرف بعد الطريقة التي دخلت بها الطفرة الجديدة من فيروس كورونا من المكسيك، للبلاد.

وكانت الحكومة الدنماركية وأغلبية واسعة في البرلمان في كوبنهاجن قد اتفقنا في مارس الماضي على خطة إعاة فتح شاملة، للتقليل التدريجي من القيود على الحياة العامة.

وهناك حتى الآن، حوالي 5ر1 مليون شخص في الدولة الواقعة بالإتحاد الأوروبي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو ما يعادل حوالي ربع السكان. وحصل حوالي 800 ألف على الجرعة الثانية اللازمة للحماية الكاملة.