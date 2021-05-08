"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية

10:39 ص السبت 08 مايو 2021
"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية

تحالف دعم الشرعية

الرياض- أ ش أ:

ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، "أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أن محاولة استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

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Asha
تحالف دعم الشرعية السعودية اليمن الحوثيون
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