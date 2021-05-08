"التحالف" يعلن اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية
الرياض- أ ش أ:
ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.
وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، "أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا أن محاولة استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
234015
عدد المصابين
-
175117
عدد المتعافين
-
13714
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
156666947
عدد المصابين
-
134022990
عدد المتعافين
-
3268875
عدد الوفيات
إعلان