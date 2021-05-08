دراسة تتوقع انخفاضًا حادًا في إصابات كورونا بالولايات المتحدة في يوليو

04:12 ص السبت 08 مايو 2021
دراسة تتوقع انخفاضًا حادًا في إصابات كورونا بالولايات المتحدة في يوليو

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):
توقعت دراسة جديدة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها انخفاضا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول يوليو، وانخفاضا أسرع إذا تم تطعيم المزيد من الأشخاص في وقت أقرب.

ونظر الفريق الذي أعد الدراسة في أربعة سيناريوهات، لكل منها افتراضات مختلفة حول تغطية التطعيم، إلى جانب استراتيجيات أخرى لمنع انتشار "كوفيد-19" مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والعزل والحجر الصحي.

وفي معرض مناقشتها للدراسة في مؤتمر صحفي، قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الدكتورة روشيل والينسكي: "ما تعلمناه من هذا التقرير هو أننا لم نخرج من المأزق بعد، ولكن يمكن أن نكون قريبين جدا. ويمكن لنا جميعا نحن الذين نحصل على التطعيم الكامل ونواصل جهودنا الوقائية أن نساعد في اجتياز المنعطف بشأن الجائحة في وقت مبكر من شهر يوليو، وأن نمضي قدما على طريق نحو نمط حياة أكثر طبيعية".

وقالت والينسكى انه عندما تلوح فى الافق معدلات تطعيم عالية ومعدلات حالات منخفضة ، سيتم اصدار مزيد من الإرشادات حول تخفيف بعض القيود القائمة حاليا .

الولايات المتحدة فيروس كورونا الحجر الصحي التباعد الاجتماعي

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 701 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة متواصلة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا