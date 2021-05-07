السودان: إثيوبيا تسعى لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى

02:50 م الجمعة 07 مايو 2021
السودان: إثيوبيا تسعى لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى

مريم الصادق المهدي

(وكالات):

أكد السودان، أنه قادر علي إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة من دون اتفاق، متهمًا إثيوبيا بأنها تسعى إلى "تركيع الدول الأخرى".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مقابلة مع مراسل "بي بي سي"، في الخرطوم إن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأضافت الوزيرة أن موقف بلادها ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، متهمة إثيوبيا بأنها "لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى".

كما أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن هنالك تنسيقا بين السودان ومصر على أعلى المستويات بشأن سد النهضة. وقالت إن التنسيق يتم بصورة مستمرة وكبيرة لمنع إثيوبيا من ملء خزان السد من دون اتفاق، بحسب "بي بي سي".

واستبعدت الوزيرة اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استنفدت كل الخيارات المتاحة، موضحة أن السودان سيواصل ما وصفته بالتصعيد السياسي والقانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والتحكيم الدولي.

مريم الصادق المهدي الخارجية السودانية اثيوبيا مياه النيل سد النهضة

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