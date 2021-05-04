ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر بالمكسيك إلى 23 قتيلاً و79 مصابًا

05:52 م الثلاثاء 04 مايو 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر بالمكسيك إلى 23 قتيلاً و79 مصابًا

انهيار جسر بالمكسيك

المكسيك - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون في المكسيك اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر علوي لمترو الأنفاق بالعاصمة مكسيكو سيتي إلى 23 قتيلا على الأقل، وإصابة 79 آخرين.

ووصف وزير الشؤون الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - الانهيار بأنه "أفظع حادث نشهده في النقل الجماعي."

من جهتها، قالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم إن إحدى الدعامات الخرسانية انهارت أثناء مرور قطار سريع عليها، مضيفة أنه "يجب معرفة السبب وراء انهيار الدعامة الخرسانية من خلال تحقيق خبراء."

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الانهيار وقع على خط المترو رقم 12 الذي يمتد في الجزء الجنوبي من المدينة، والذي بُني قبل نحو عشر سنوات عندما كان وزير الخارجية مارسيلو إبرارد رئيسا لبلدية مكسيكو سيتي في الفترة ما بين عامي 2006 و2012.

هذا المحتوى من

انهيار جسر المكسيك وزير الشؤون الخارجية المكسيكي مكسيكو سيتي

الخبر التالى:

طالبان تهدد عواصم لأقاليم أفغانية بينما تغادر القوات الأجنبية البلاد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 230713

    عدد المصابين

  • 172774

    عدد المتعافين

  • 13531

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا