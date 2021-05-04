ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر بالمكسيك إلى 23 قتيلاً و79 مصابًا

المكسيك - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون في المكسيك اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر علوي لمترو الأنفاق بالعاصمة مكسيكو سيتي إلى 23 قتيلا على الأقل، وإصابة 79 آخرين.

ووصف وزير الشؤون الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - الانهيار بأنه "أفظع حادث نشهده في النقل الجماعي."

من جهتها، قالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم إن إحدى الدعامات الخرسانية انهارت أثناء مرور قطار سريع عليها، مضيفة أنه "يجب معرفة السبب وراء انهيار الدعامة الخرسانية من خلال تحقيق خبراء."

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الانهيار وقع على خط المترو رقم 12 الذي يمتد في الجزء الجنوبي من المدينة، والذي بُني قبل نحو عشر سنوات عندما كان وزير الخارجية مارسيلو إبرارد رئيسا لبلدية مكسيكو سيتي في الفترة ما بين عامي 2006 و2012.