ليست حلًا ناجعًا.. تحذير كوري شمالي صادم بشأن لقاحات كورونا

وكالات:

حذر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الثلاثاء، من احتمال خوض معركة طويلة ضد فيروس كورونا، معتبرًا - بدون دليل- أن اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية العالمية "ثبُت أنها لا تقدم الحل الناجع للعالم"، بحسب "رويترز".

ولم تؤكد البلاد رسميا أي حالات إصابة، لكن المسؤولين في كوريا الجنوبية قالوا إنه لا يمكن استبعاد حدوث تفش هناك؛ إذ أن كوريا الشمالية كانت تربطها علاقات تجارة وسفر مع الصين قبل أن تغلق حدودها في أوائل هذا العام.

وقالت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في بيونجيانج، إن الجائحة تزداد سوءا على الرغم من تطوير لقاحات.

وأضافت: "تظهِر الأوضاع في العديد من الدول بوضوح أن اللقاحات لم تكن قط الحل الناجع عالميًا".

وحثت المواطنين على التأهب لجائحة ممتدة، واصفة الأمر بأنه "واقع حتمي" يتطلب جهودا لتشديد إجراءات مكافحة الفيروس وتعزيز الولاء للزعيم كيم جونج أون، وحزبه.

وكان مُتوقعًا حصول تحصل كوريا الشمالية على مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا بحلول النصف الأول من هذا العام، عن طريق برنامج "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات على الدول الأقل دخلا.

فيما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن ممثل منظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية، إدوين سالفادور، قال الشهر الماضي إن الشحنة تأجلت بسبب نقص الإمدادات.

وقال سالفادور لرويترز إن كوريا الشمالية تستكمل متطلبات الحصول على اللقاح، دون الخوض في التفاصيل.