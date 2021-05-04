مصرع وإصابة 45 شخصا جراء انقلاب حافلة في باكستان

إسلام آباد - أ ش أ

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون إثر انقلاب الحافلة، التي كانت تقلهم على أحد الطرق في مدينة "أتك" الباكستانية.

وذكر راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرا إلى أن عددا منهم إصاباتهم خطيرة.

ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل حول أسباب وملابسات الحادث.