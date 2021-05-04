سقطت من برج في طهران.. وفاة راعية مصالح الولايات المتحدة بإيران

10:20 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
سقطت من برج في طهران.. وفاة راعية مصالح الولايات المتحدة بإيران

سفارة سويسيرا في طهران

وكالات:

لقيت السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية في طهران حتفها بعد أن سقطت من أعلى برج في منطقة كامرانية بالعاصمة الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، الثلاثاء.

وفي حين لم تقدم معظم وسائل الإعلام المحلية أي تفاصيل حول وفاة السفيرة التي ترعى مصالح واشنطن أيضا بطهران، أفاد المتحدث الرسمي باسم منظمة الطوارئ مجبتي خالدي، بأن شخصا يبلغ من العمر 50 عاما سقط من أحد أبراج كامرانية، ولسوء الحظ فقد حياته، وفق ووكالة "مهر".

زأوضح أنه "في الاتصال الأولي مع خدمات الطوارئ، قيل إن الضحية رجل، لكن بعد التحقيق تبين أنها سيدة، وأنها السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية".

غير أن المسؤول لم يقدم أي تفاصيل، مكتفيا بالقول" لم تتضح بعد أسباب الحادث، وما إذا كانت السيدة انتحرت، أم سقطت خطأ"، مضيفا "مضى وقت طويل على وفاتها.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

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