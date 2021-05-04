إحباط محاولة اقتحام مقر الاستخبارات المركزية الأمريكية
واشنطن - (د ب أ):
ذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين أن حراسا مسلحين من وكالة الاستخبارات المركزية أوقفوا متسللا حاول اقتحام مقر الوكالة في ولاية فيرجينيا.
وأكد اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون أن متسللا حاول اقتحام مبنى وكالة الاستخبارات المركزية وأوقفه حراس مسلحون يديرون سلسلة من البوابات.
وقال مسؤول مطلع على الأمر إنه لم يتم إطلاق أي عيارات نارية بينما أشار مصدر آخر إلى أن ضباط الوكالة كانوا يتفاوضون مع الشخص الذي ظل في سيارته .
وتقع المباني التابعة للوكالة بعيدا عن البوابات، ويتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بالأخص منذ عام 1993، عندما قتل مواطن باكستاني اثنين من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية في سيارتهما وجرح ثلاثة آخرين أثناء انتظارهم عند إشارة توقف قرب المدخل الرئيسي.
وهرب المشتبه به المعروف باسم "مير أيمال قاسي" وظل طليقا لمدة أربع سنوات قبل أن يتم القبض عليه، وإعادته إلى الولايات المتحدة، ومحاكمته وإدانته، وقد تم إعدامه عام 2002.
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