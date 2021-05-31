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فرنسا تفتح باب التطعيمات ضد كورونا لجميع البالغين

11:43 م الإثنين 31 مايو 2021
فرنسا تفتح باب التطعيمات ضد كورونا لجميع البالغين

فرنسا تبدأ مجال التلقيح ضد فيروس كورونا

باريس - (د ب أ)

فتحت فرنسا حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لجميع البالغين اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وتحدث رئيس الوزراء جان كاستكس عن يوم تاريخي، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه وزوجته بريجيت تلقيا التطعيم، دون الكشف عن مكان تعاطيهما الجرعة.

وكان ماكرون قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، حيث كان يعاني من السعال والتعب وآلام العضلات.

وتلقى نحو 25 مليون من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة جرعة واحدة على الاقل ضد كوفيد-19.

وقال كاستكس إن الوضع في وحدات العناية المركزة أصبح في الآونة الأخيرة أكثر استرخاء .

كما دعا كاستكس إلى بذل المزيد من الجهود للأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص. وقال خلال زيارة لمركز تطعيم بالقرب من باريس إن فتح فرصة التطعيم باللقاح الآن للجميع لم يغير الهدف من الوصول إلى جميع المواطنين الأكثر ضعفا وتطعيمهم في أقرب وقت ممكن .

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