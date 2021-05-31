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الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح فايز لتطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا

07:33 م الإثنين 31 مايو 2021
الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح فايز لتطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا

لقاح بيونتيك فايزر

بروكسل - (د ب أ)

صار في وسع الأطفال البالغ عمرهم 12 عامًا فأكثر في دول الاتحاد الأوروبي تلقي لقاح فايز/بيونتيك المضاد لمرض كوفيد-19، بعد أن منحت المفوضية الأوروبية موافقتها على ذلك اليوم الاثنين.

وقالت ستيلا كيرياكيديس مفوضة شؤون الصحة الأوروبية في معرض إعلانها القرار على موقع تويتر " بات في مقدور الدول الأعضاء الآن التوسع في إعطاء اللقاحات ليشمل الشباب . وتعد كل جرعة مهمة من أجل وضع حد للأزمة".

كانت وكالة الدواء الأوروبية صدقت على هذا الإجراء في الأسبوع الماضي ، حيث تم لأول مرة التوصية باستخدام لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 في تطعيم أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عاما فأقل في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ماركو كفاليري مدير استراتيجية اللقاحات بهئية الدواء الأوروبية إن البيانات أظهرت أن اللقاحح آمن بالنسبة للأطفال وليس له أي أثار جانبية خطيرة ويبدو أنه فعال في مساعدتهم على مقاومة العدوى.

يذكر أن لقاح فايزر/بيونتيك تم اعتماده بالفعل في تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة وكندا.

الاتحاد الأوروبي بروكسل لقاح فايز الأطفال فيروس كورونا

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