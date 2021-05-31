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أمريكا: تسجيل وصول شحنة نفط إيراني في مارس.. والسلطات تصادرها

09:13 ص الإثنين 31 مايو 2021
أمريكا: تسجيل وصول شحنة نفط إيراني في مارس.. والسلطات تصادرها

شحنة نفط إيراني

واشنطن-(أ ش أ):

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تسجيل وصول شحنة حجمها أكثر من مليون برميل من النفط الخام الإيراني للشواطئ الأمريكية في شهر مارس الماضي.

وذكرت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين أن هذه الشحنة من النفط الإيراني تعد الثانية التي تصل إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991، وقد صادرتها السلطات الأمريكية تماشيا مع عقوبات واشنطن على طهران.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن إدارة معلومات الطاقة لم تكشف عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.

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