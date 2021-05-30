الخارجية الأمريكية: نتبع الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة

وكالات

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، مساء الأحد إن الولايات المتحدة تتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة بشكل منصف لكل الأطراف.

وتابعت جريفيث، خلال لقاء خاص لفضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن تعمل على تدوير الزوايا بين الدول الثلاثة أطراف أزمة سد النهضة، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق إنفراجة في ملف سد النهضة.

وشكرت الحكومة المصرية على ما تبذله من جهود لمعالجة القضايا الإقليمية على رأسها الملف الليبي وأزمة سد النهضة.