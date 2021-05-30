Masrawy logo white

السفير الإماراتي في تل أبيب يدعو حاخامًا بارزًا لحضور افتتاح "بيت العائلة الإبراهيمية" بأبو ظبي

06:05 م الأحد 30 مايو 2021
السفير الإماراتي في تل أبيب يدعو حاخامًا بارزًا لحضور افتتاح "بيت العائلة الإبراهيمية" بأبو ظبي

السفير الإماراتي ورجل دين يهودي بارز

تل أبيب - (بي بي سي)

أفاد حساب رسمي للحكومة الإسرائيلية على موقع تويتر بأن السفير الإماراتي في إسرائيل وجه دعوة إلى رجل دين يهودي بارز لحضور مراسم افتتاح مجمع ديني في أبوظبي خاص بالإسلام والمسيحية واليهودية.

وبحسب حساب إسرائيل بالعربية فإن السفير الإماراتي، محمد آل خاجة، زار رئيس مجلس حكماء التوراة، الحاخام شالوم كوهين، في منزله حيث ناقشا اتفاق السلام الذي أبرمته إسرائيل مع الإمارات في العام الماضي.

وتعتزم الإمارات افتتاح مشروع "بيت العائلة الإبراهيمية" في العام المقبل بهدف دعم التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

هذا المحتوى من

الحكومة الإسرائيلية بيت العائلة الإبراهيمية أبو ظبي إسرائيل شالوم كوهين

الخبر التالى:

العراق: تدمير 3 أوكار لتنظيم "داعش" في صحراء الشامية بالأنبار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا