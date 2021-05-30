السفير الإماراتي في تل أبيب يدعو حاخامًا بارزًا لحضور افتتاح "بيت العائلة الإبراهيمية" بأبو ظبي

تل أبيب - (بي بي سي)

أفاد حساب رسمي للحكومة الإسرائيلية على موقع تويتر بأن السفير الإماراتي في إسرائيل وجه دعوة إلى رجل دين يهودي بارز لحضور مراسم افتتاح مجمع ديني في أبوظبي خاص بالإسلام والمسيحية واليهودية.

وبحسب حساب إسرائيل بالعربية فإن السفير الإماراتي، محمد آل خاجة، زار رئيس مجلس حكماء التوراة، الحاخام شالوم كوهين، في منزله حيث ناقشا اتفاق السلام الذي أبرمته إسرائيل مع الإمارات في العام الماضي.

وتعتزم الإمارات افتتاح مشروع "بيت العائلة الإبراهيمية" في العام المقبل بهدف دعم التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود.